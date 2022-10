L’émission "Affaire Conclue" tournée aux Puces du Canal de Villeurbanne diffusée ce mardi soir

Le numéro spécial de l’émission "Affaire Conclue" intitulé "Le Duel des brocantes" et tourné aux Puces du Canal de Villeurbanne il y a quelques semaines est diffusé ce mardi soir en prime-time sur France 2.

Sophie Davant et son équipe composée du célèbre commissaire-priseur Harlod Hessel, des acheteuses Diane Chatelet et Caroline Margeridon et de l’antiquaire belge Stéphane Vanhandenhoven étaient venus arpenter les allées des Puces du Canal à Villeurbanne pour une compétition originale.

Plusieurs équipes de chineurs s’affronteront pour dénicher des objets exceptionnels sur des thèmes imposés le tout dans une ambiance de fête.

A l’occasion de la diffusion de l’émission, les Puces du Canal organisent une journée spéciale avec un grand déballage de 8h à 15h. "Au programme : antiquités, brocante, mobilier, mode vintage, design, art, décoration, upcycling et autres objets anciens par milliers", explique le marché villeurbannais à ciel ouvert.

Rendez-vous ensuite sur France 2 à 21h10 pour les téléspectateurs.