Barth Ruzza (OL Play) condamné pour diffamation envers l'arbitre Clément Turpin

Beaucoup de supporters avaient incendié l'homme en noir natif d'Oullins sur les réseaux sociaux. Mais c'est un tweet qui avait tout particulièrement retenu son attention.

Signé Barth Ruzza, présentateur d'OL Night System sur OL Play, la chaîne du club, il était particulièrement salé : "Vous êtes un minable prétentieux sans scrupule. Un grand tocard avide de lumière. Je vous lâche plus l’incompétent malhonnête".

Il s'était toutefois excusé dès le lendemain dans son émission.

Selon le Progrès, Barth, connu pour son slogan "L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux", a été récemment jugé et condamné pour diffamation.

L'avocat général avait requis 5000 euros d'amende et 10 000 euros de dommages et intérêts à verser à l'arbitre. Mais les juges du tribunal de Caen ont allégé la peine : 2000 euros d'amende avec sursis, 1000 euros de dommages et intérêts pour Clément Turpin et 1 euro symbolique pour le Syndicat des arbitres de football d'élite.

Barth Ruzza et son avocat Me David Metaxas entendent faire appel de cette condamnation.