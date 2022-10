Lyon : le magistrat s’était pris le bec avec des policiers municipaux, 2000 euros d’amende requis

Jeudi, l’homme âgé de 59 ans a été jugé au tribunal judiciaire de Chambéry pour une altercation remontant à 2019. Sa voiture avait été embarquée car elle stationnait devant l’entrée d’un garage privé. Or, le magistrat avait des documents d'instruction importants à l’intérieur.

Sauf que son ton n’a pas franchement été cordial avec les policiers municipaux lyonnais. Ces derniers, qui ne se montraient pas très coopératifs, l’ont accusé de racisme, car il a déclaré à l’un d’eux qu’il était un "policier mal intégré".

Le magistrat, qui a depuis été rétrogradé, muté et suspendu, s’est défendu en expliquant qu’il s’agissait d’une "référence au cadre légal qui n’a pas été appliqué" et non d’une remarque sur l’intégration d’un étranger en France comme le suggéraient les fonctionnaires.

La procureure de la République de Chambéry a requis 2000 euros d’amende et une inscription de la condamnation au casier judiciaire du prévenu. Le jugement tombera le 28 novembre prochain.