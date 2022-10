Lyon : une soirée-débat avec Edwy Plenel sur le conflit ukrainien

Le fondateur de Mediapart participera à une soirée-débat organisée par le Collectif 69 de soutien au peuple ukrainien et qui sera justement dédiée au conflit avec la Russie.

Edwy Plenel a été l'auteur d'un livre, L’Epreuve et la Contre-Epreuve, sur l'Ukraine et sur l'autodétermination des peuples et l'impérialisme russe. En présence de l'ancien élu Romain Blachier et des collectifs organisateurs de la soirée, il répondra aux interrogations du public.

L'entrée sera libre et le débat débutera à 19h lundi.