Dans la région : une mine de lithium dans l’Allier pour fabriquer des batteries pour voitures électriques d’ici 2028

Ce gisement de lithium sera l’un des plus grands d’Europe selon le groupe de minéraux Imerys qui s’en occupera. Le leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie a annoncé ce lundi le lancement de ce grand projet.

Le lithium est essentiel pour remplacer les carburants fossiles des voitures. Avec ce nouveau site, quelque 34 000 tonnes d’hydroxyde de lithium devraient être produits par an pour une durée d’au moins 25 ans. En tout, ce sont environ 700 000 véhicules électriques qui devraient être équipés de batteries lithium-ion par an grâce à ce gisement.

Un projet pour 1000 emplois créés

Pendant 18 mois, Imerys a sondé et étudié ce site avant de finalement le qualifier de "très attractif". Pourtant, le Bureau des recherches géologiques et minières a identifié du lithium dans ces terres depuis les années 1960. Ce n’est qu’à partir de 2021 qu’Imerys a investi 30 millions d’euros pour financer des études plus approfondies. Un milliard d’euros sera investi pendant 25 ans pour exploiter ces terres et le coût de production du kilo serait estimé entre sept et neuf euros.

Pour être le plus efficace possible, 1000 emplois vont être répartis sur le site d’extraction mais aussi dans une usine de purification des minéraux située à moins de cent kilomètres de la mine et reliée par une voie ferrée.

Ce projet tombe dans les temps car d’ici 2035, l’Union Européenne veut abandonner la voiture thermique. Cette mine de lithium pourrait donc bien être un gros coup de pouce car ce matériau est particulièrement rare en Europe.