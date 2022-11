Dans la région : la première autoroute sans barrière de péage inaugurée dans l'Allier

Cette première autoroute payante de France en "flux libre" concerne une portion entre Montmarault dans l'Allier et Digoin en Saône-et-Loire.

Concrètement, les barrières de péage seront remplacées par de grands portiques qui identifieront les plaques d'immatriculation des voitures grâce à des caméras et des capteurs.

Les automobilistes auront ensuite l'obligation de payer, dans les 72h suivant leur passage. Le paiement se fera soit avec un badge de télépéage classique soit sur le site internet de la nouvelle autoroute. Les clients pourront alors choisir d'enregistrer leurs coordonnées bancaires afin d'être prélever ou de régler à chaque passage.

Il sera également possible de payer via des bornes installées au bord de la route.

En cas de fraude, les automobilistes se risqueront à une amende de 90 euros qui s'ajoutera au montant du péage. Le montant du PV pourra grimer à 375 euros, sans règlement dans les 60 jours.

Une autre autoroute de la région pourrait bientôt se transformer. Il s'agit de l'A40 qui relie Mâcon à Passy en Haute-Savoie. Cela interviendra à "moyen terme", mais aucune date n'a encore été communiquée.