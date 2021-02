Lyon : L214 ou la préfecture de l’Allier, qui ment ?

Les militants de la cause animale avaient dévoilé des vidéos tournées dans un élevage de porcs dans l’Allier, géré par la marque Herta. Sur les images, on découvrait des animaux entassés, malades, et enfermés dans des hangars. Certains étaient blessés tandis que d’autres vivaient dans leurs excréments.

Suite à ces vidéos atroces, les services vétérinaires du ministère de l’Agriculture ont mené une inspection dans cet élevage. Mais dans un communiqué publié mi-décembre, la préfecture de l'Allier jurait que l’élevage était bien tenu. Interrogée par l'AFP, la préfecture de l’Allier indique que ses services n’avaient trouvé "aucune non-conformité ni maltraitance" sur le site d’Herta. De quoi faire bondir L214 qui est donc retourné sur place, en prouvant la date de tournage grâce à un journal. Une nouvelle fois, les vidéos sont accablantes.

"Un mois après l’inspection, les nouvelles images montrent que contrairement à ce qu’affirmaient les services vétérinaires, l’élevage viole la réglementation sur une multitude de points : coupe systématique des queues, animaux blessés non soignés, absence d’eau pour nombre d’animaux, absence de matériaux manipulables pour occuper les cochons etc" décrivent les militants dans une publication ce jeudi.

"Soit les inspecteurs vétérinaires du ministère de l'Agriculture ont besoin de nouvelles lunettes, soit ils se sont trompés d'élevage, soit ils ont menti", estime Sébastien Arsac, cofondateur de L214. Le militant annonce enfin que les nouveaux éléments collectés par l’association ont été transmis à la justice dans le cadre d’une plainte.