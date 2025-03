Sauvetage à Lyon : deux chiens retrouvés enfermés dans le noir et sans eau

La scène a de quoi choquer. Le 21 janvier, la SPA de Lyon a été sollicitée par le commissariat du 8e arrondissement pour secourir deux chiens abandonnés dans une maison de ville en piteux état. À leur arrivée, les enquêteurs découvrent un sous-sol insalubre, saturé d’une odeur nauséabonde. Dans une salle de bain minuscule et plongée dans l’obscurité, deux chihuahuas survivent tant bien que mal. Leur seul ravitaillement : deux gamelles, sans eau.

Leur état atteste d’un enfermement prolongé. "L’état des griffes, extrêmement longues, et l’odeur des chiens témoignent d’un enfermement de longue date", précise la SPA de Lyon. Âgés de trois ans, Milo et Mayo souffrent de problèmes de santé et d’une anxiété liée à un manque total de socialisation.

Pris en charge par le refuge de Brignais, ils ont retrouvé un foyer quelques jours plus tard. Leurs nouveaux adoptants devront faire "preuve de patience et leur redonner confiance", explique l'association.

La SPA de Lyon a porté plainte contre le propriétaire des chiens, qui risque de lourdes sanctions. Pour "sévices graves ou acte de cruauté", il encourt jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. À cela s’ajoutent plusieurs infractions, notamment la "privation de nourriture ou d’abreuvement et l’utilisation d’un mode de détention inadapté", chacune passible de 750 euros d’amende. L’homme devra répondre de ses actes devant la justice.

L’association, qui s’est constituée partie civile, rappelle que "votre témoignage peut sauver des vies" et invite toute personne témoin de maltraitance à signaler les faits.