Maltraitance animale : L214 épingle un élevage de vaches laitières avec des images atroces

Les militants ont réussi à s’infiltrer au sein de la société GAEC La Cabanne, site situé près de Libourne et qui élève des vaches laitières. Durant le clip de deux minutes, les images atroces s’enchainent.

D’abord avec des vaches extrêmement maigres, en train de dépérir dans plusieurs centimètres d’excréments. Les pauvres bêtes semblent presque mortes, il n’y a que leurs yeux qui montrent quelques mouvements pour certaines. La caméraman se dirige ensuite vers la salle de traite. Là-encore, les machines utilisées pour récupérer le lait sont d’une crasse sans nom. Les vaches sont clairement apeurées par ces engins automatisés.

D’après l’association lyonnaise, "les pratiques de cet élevage, dont l'un des gérants est adjoint au maire de la commune et président du syndicat départemental du contrôle laitier, sont connues de la préfecture de Gironde depuis plus d'un an, sans qu'aucune évolution n'ait eu lieu". Une plainte a été déposée.

Enfin, L214 précise dans un communiqué que cet élevage "fait partie du groupement des producteurs de lait de la Vallée du Dropt qui fournit Savencia, deuxième groupe fromager français, qui commercialise les marques Caprice des Dieux, Tartare, Cœur de lion, St Môret, Elle & Vire, etc", avec 2,5 millions de litre de lait collectés chaque année.