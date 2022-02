Après la polémique, le footballeur lyonnais Kurt Zouma perd la garde de ses chats

Le footballeur lyonnais de West Ham a lui-même délivré ses chats à la principale association de prévention contre la violence animale outre-Manche, la RSCPA. "Nous souhaitons rassurer les gens en précisant que nous avons ouvert une enquête et que les chats sont sains et saufs, sous notre garde", a indiqué la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Kurt Zouma s'est également vu infliger une amende d'environ 300 000 euros par son club, soit l'équivalent de deux semaines de salaire. Une somme qui devrait être reversée, à la demande du joueur, à des œuvres de charité pour le bien-être animal.

Pour rappel, l'association PETA réclame la radiation de Kurt Zouma de l'équipe de France en réaction aux accusations de maltraitance.