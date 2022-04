L214 publie une nouvelle enquête sur le traitement des veaux

L’association lyonnaise de protection des animaux a révélé ce mercredi une nouvelle enquête avec des images à l’appui sur l’élevage intensif des veaux. Elle accuse l’entreprise agroalimentaire Denkavit de brutalité.

L’entreprise néerlandaise de production de veaux de boucherie et de nutrition de jeunes animaux d’élevage est numéro deux en France.

Une vidéo choquante de maltraitances

Les images ont été filmées dans "l’élevage du centre de recherche et d’innovation de l’entreprise, situé au siège social français à Montreuil-Bellay en Maine-et-Loire", précise L214 dans un communiqué de presse.

On voit sur la vidéo des veaux maltraités, insultés par des employés (coup de pied, projections, etc.) et enfermés dans "des cages individuelles au sol bétonné, dépourvu de litière, sans eau à disposition et sans accès à l’extérieur."

Voici comment sont traités des veaux laitiers de cet élevage Denkavit, numéro 2 du veau en France. @L214 a pu obtenir des images édifiantes.



Pétition par ici ➡️ https://t.co/6kaAzIgEoN pic.twitter.com/XDHfOuGos3 — Hugo Clément (@hugoclement) April 20, 2022

A noter que, d’après l’association, 91% des veaux de boucherie seraient élevés dans ce genre d’élevage intensif.

L214 explique que "dès leurs deux semaines et jusqu’à leurs huit semaines, 300 veaux [sont] enfermés dans les trois bâtiments, nourris et abreuvés deux fois par jour." Passé cet âge, ils sont "placés en groupe jusqu’à leur abattage vers six mois."

Les veaux seraient alors touchés "par des pathologies respiratoires et digestives liées à [leur] claustration et à [leur] fragilité." Pour les soigner, les employés leur administreraient des antibiotiques mais, sur sept trouvés sur place, "trois [appartiennent] à deux familles classées par l’OMS en priorité majeure", stipule L214.

L214 demande des « sanctions immédiates »

L’association porte plainte contre l’entreprise et contre X pour "sévices graves et mauvais traitement des veaux laitiers à l’engraissement" auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saumur.

"Aujourd’hui, nous demandons au préfet du Maine-et-Loire de diligenter une inspection vétérinaire d’urgence et d’appliquer des sanctions immédiates contre la société Denkavit", déclare Sébastien Arsac, cofondateur de L214.