Lyon : un homme jugé pour maltraitance animale après la découverte de 180 chiens

L'affaire remonte au 24 avril 2023, lorsque la gendarmerie de Vaugneray a mené une intervention à Sainte-Consorce, après le signalement d'une vente de chiens malades par une proche du suspect. Sur place, les forces de l'ordre ont découvert des conditions insalubres : une quinzaine de box surpeuplés abritaient 180 chiens, dont de nombreux chiots, sur un sol souillé et sans lumière naturelle. Certains animaux étaient atteints de gale et infestés de tiques, précise Le Progrès.

À la barre, l’éleveur, un ancien oviniculteur de 43 ans, a admis avoir été débordé par sa passion devenue incontrôlable. L’homme, qui avait commencé cette activité sans autorisation et sans suivi sanitaire, avait publié des annonces sur le site Leboncoin, vendant des chiots entre 600 et 900 euros.

La procureure a requis dix mois de prison avec sursis et l’interdiction d’élever des animaux pendant trois ans, dénonçant “l’exploitation économique” des animaux. La défense a, quant à elle, plaidé l’absence de malnutrition et la complexité de la situation. Le prévenu a finalement été condamné à neuf mois de prison avec sursis simple, 500 € d’amende et trois ans d’interdiction d’exercer.