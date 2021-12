Lyon : L214 dévoile des images terribles d'un élevage de cochons pour la marque Herta

L'association lyonnaise de défense du bien-être animal, L214, a publié une nouvelle vidéo choc ce jeudi. Ces images plongent celui qui les visionne au coeur d'un élevage intensif de cochons dans l'Aube.

Les porcs y vivent sur le béton, dans des cages tellement étroites qu'ils ne peuvent pas se retourner, ils sont frappés, blessés ou encore à l'agonie... Plus grave encore : certains éleveurs mutilent les porcelets et abattent les plus faibles en les écrasant contre le sol.

Cet élevage de 20 000 porcs situé à Ortillon fournit la célèbre marque Herta à travers sa "filière Préférence", censée garantir le respect et la dignité des animaux. La préfecture de l'Aube a par ailleurs récemment autorisé l'extension du site pour accueillir 5000 cochons supplémentaires.

L214 a décidé de porter plainte pour mauvais traitement. L'association demande également à Herta de "s'engager à bannir les souffrances des cochons" et a édité une pétition à cet effet.