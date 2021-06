Régionales : Laurent Wauquiez à plus de 50% dans l'Allier (officiel)

Après la Haute-Loire et le Cantal, le président LR sortant de la Région s’est offert l’Allier. La victoire a été plus serrée, mais avec 54,18% des voix, c’est suffisant pour reléguer ses opposants au second plan.

Les autres candidats sont arrivés dans l’ordre suivant : Najat Vallaud-Belkacem (PS) avec 11,46% des voix (l’Allier ne lui a pas tenu rigueur du fait qu’elle ne connaissait pas sa préfecture), Andrea Kotarac (RN) avec 10,26%, Fabienne Grébert (EELV) avec 8,10% des voix, Cécile Cukierman (PCF) avec 6,79%, Bruno Bonnell (LREM) avec 6,48%, Chantal Gomez (LO) avec 2,16%, Shella Gill (Union essentielle) avec 0,56% et Farid Omeir (UMDF) avec 0,01%.

L’abstention de l’Allier s’élève ce dimanche à 63,57%. Ce qui obligera les électeurs à se déplacer à nouveau dimanche 27 juin, pour un second tour qui s'explique faute de participation suffisante.