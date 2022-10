Pénurie de carburants : les mesures préfectorales encore prolongées dans le Rhône et la Métropole de Lyon

La région Auvergne-Rhône-Alpes reste touchée par la pénurie de carburants. C’est la raison pour laquelle 'pour assurer la continuité des missions de service public et prévenir le risque de tensions dans les files d’attente' que la préfecture du Rhône prolonge jusqu’au samedi 29 octobre inclus ses mesures mises en place pour faire face aux difficultés dans les stations-services.

L’accès reste ainsi prioritaire à certains véhicules professionnels dans six stations du département tandis que la vente et l’achat de carburants restent interdits dans des récipients portables.

A noter enfin que les stations-services sur les autoroutes et les routes nationales les plus fréquentées seront desservies en priorité.