Pénurie de carburants : les TER d’Auvergne-Rhône-Alpes gratuits ce week-end !

La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ce vendredi matin dans un communiqué le libre accès ce week-end à l’ensemble des transports régionaux en raison de la pénurie de carburants.

"Depuis plus d’une semaine les Auvergnats et les Rhônalpins, comme les Français, sont entravés dans leurs déplacements quotidiens en voiture, passent des heures devant les stations-services, sont contraints de limiter leurs déplacements avec leurs véhicules personnels en raison de la grève dans les raffineries", commente la collectivité.

C’est la raison pour laquelle Laurent Wauquiez a décidé de la mise en place d’une "mesure simple, à titre exceptionnel d’autoriser le libre accès, sans aucune formalité" à l’ensemble des 1300 trains TER de la région, à l’ensemble du réseau des 800 cars interurbains régionaux et aux réseaux de transports des villes d’Ambérieu, Aubenas, Saint-Jean-de-Maurienne et Valserhône.

"Pour permettre à l’ensemble des habitants de notre région qui le souhaitent de se déplacer au cours de ce week-end, ce libre accès aux transports régionaux s’appliquera du premier train et du premier autocar circulant samedi matin au dernier train et du premier autocar circulant samedi matin au dernier train et au dernier autocar circulant le dimanche soir", assure la Région.