Lyon : deux SDF condamnés pour le vol du sac d’un étudiant au resto U

Ces deux SDF d’une vingtaine d’années ont volé le sac d’un étudiant de 18 ans dans un restaurant universitaire. A l’intérieur, ils ont trouvé un petit pactole dont un Macbook, des Airpods, deux cartes bancaires, des papiers d’identité et 60 euros en liquide.

Les deux hommes ont eu le temps de faire quelques achats avec l’argent volé. La victime a déposé plainte et les voleurs ont été retrouvés grâce à la géolocalisation des écouteurs.

L’auteur du vol a été présenté ce jeudi au parquet et a été condamné à six mois de prison tandis que le second suspect a fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle.