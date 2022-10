Budget participatif de Lyon : votez pour vos projets préférés !

Le 24 mars dernier, la Ville de Lyon a lancé la première édition du budget participatif. Plus de 12,5 millions d’euros seront alloués pour créer des projets issus des propositions des habitants.

Au total, ce sont 1427 idées qui ont été proposées sur la plateforme "Oyé !" par les habitants de Lyon. L’ensemble de ces idées ont été analysées par les services municipaux sous plusieurs critères comme la faisabilité technique, la compétence municipale ou encore l’investissement. Et du 7 novembre jusqu’au 4 décembre, que ceux qui habitent, travaillent ou étudient dans la Capitale des Gaules pourront voter pour sélectionner les projets qui verront le jour.

Les projets sont divers et variés. Certains proposent la végétalisation de la nouvelle partie piétonne de Confluence, des caméras de vidéosurveillance à Lyon 1er/4ème ou encore une augmentation des transports dans l’ouest lyonnais.

Pour Chloë Vidal, adjointe au maire de Lyon délégué à la démocratie locale et redevabilité, évaluation et prospective, vie étudiante, "ce premier budget participatif a montré que les habitantes et les habitants de Lyon souhaitent participer directement à l’amélioration de leur quotidien".

Pour voter, c'est ici.