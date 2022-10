L’ASVEL se relance en Euroligue en battant Vitoria (87-61)

Ce vendredi soir, l’ASVEL recevait à l’Astroballe le Baskonia Vitoria en Euroligue. Les Villeurbannais restaient sur deux défaites dans cette compétition, tandis que les Basques a contrario survolaient les débats.

Il a donc fallu batailler une partie de la rencontre avant que les hommes de TJ Parker ne prennent le lead.

C’est grâce notamment à Youssoupha Fall (11 points, 7 rebonds) que la victoire de l’ASVEL a été possible. Il a été le grand artisan de ce sucés (87-61).

"Vitoria marquait jusqu'à présent 90 points en moyenne et nous la laissons à 60. Nous avons joué de la manière qu'il fallait défensivement et collectivement en Euroligue en fournissant les efforts les uns pour les autres. La défense doit être notre identité et nous avons les joueurs pour. Nous devons le faire aussi en championnat", a réagi le coach TJ Parker.