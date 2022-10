GL Events décroche le contrat de prestataire pour les épreuves d’équitation des JO de Paris 2024

GL Events a annoncé avoir décroché le contrat de prestataire des épreuves d’équitation et de para-équitation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le groupe lyonnais d’évènementiel sera donc chargé de préparer et aménager temporairement les jardins du château de Versailles où seront accueillis les meilleurs cavaliers de la planète dans deux ans.

Le contrat avec Paris 2024 implique la conception, la planification, l’installation, la gestion des opérations évènementielles et sportives au sein du site versaillais.

Ce dernier doit pouvoir accueillir les entrainements et les compétitions de saut d’obstacles, concours complet, dressage et pentathlon moderne. GL Events devra aussi gérer l’accueil des spectateurs, la gestion des flux et la sécurité du site.

En complément de l’ingénierie conceptuelle et de l’organisation des évènements, le groupe basé à la Confluence installera les structures d’hospitalité (10 000m²), leur aménagement (mobilier, chauffage, ventilation, éclairage, son, lumière), les boxes, les espaces réservés aux compétiteurs et les tribunes (20 000 places).

"GL Events mobilisera son savoir-faire et son expertise pour garantir un accueil optimal et une réalisation sans faille avec, au cœur de ses préoccupations, la sécurité et le bien-être du public, des cavalières, des cavaliers et de leurs montures tout au long des épreuves", a réagi Sylvie Robert, directrice générale de GL Events Equestrian Sport dans un communiqué de presse.