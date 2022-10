OL-LOSC : Lyon à nouveau libéré par le général Lacazette ! (1-0) - VIDEO

Le LOSC avait pour lui des statistiques affolantes : en six rencontres disputées au Groupama Stadium, les Nordistes s’étaient imposés à cinq reprises, avec un match nul.

Autant dire que l’OL, qui a repris goût à la victoire le week-end dernier à Montpellier, avait bien l’intention d’infliger une première défaite à son adversaire à Décines.

A cause de la suspension de Sinaly Diomandé, Laurent Blanc avait décidé d’aligner Damien Da Silva en défense aux côtés de Jérôme Boateng et de Castello Lukeba. Une décision étonnante quand on connaît la vitesse de Jonathan David et de Timothy Weah.

A la 30e minute, la défense était d’ailleurs prise de court après une mauvaise relance de Thiago Mendes. Jonathan David piquait son ballon au-dessus d’Anthony Lopes mais son tir était renvoyé par la transversale.

Lyon prenait le bouillon au milieu de terrain, alors Laurent Blanc renonçait à son 3-5-2 et sacrifiait Damien Da Silva pour faire entrer Johann Lepenant. L’ex-Caennais, qui voulait probablement impressionner son coach, passait tout près d’une expulsion après seulement 5 minutes de jeu en seconde période.

C’est finalement le duo Nicolas Tagliafico-Alexandre Lacazette qui délivrait l’OL. A la 73e minute, l’Argentin centrait fort devant le but pour son capitaine qui n’avait plus qu’à marquer (1-0).

Avec cette victoire, l’OL montait à la 8e place au classement de Ligue 1. Fort de ses deux succès d’affilée, la formation rhodanienne va pouvoir préparer plus sereinement son déplacement du week-end prochain à Marseille.