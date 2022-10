Paul Lacombe quitte l'ASVEL pour Strasbourg

A quelques heures d'une rencontre qui opposera l'ASVEL à Nancy, le club villeurbannais a annoncé avoir mis un terme au contrat de Paul Lacombe.

"En demande de temps de jeu", l'arrière villeurbannais rejoint Strasbourg, un club pour lequel il avait déjà joué de 2013 à 2017.

Paul Lacombe aura porté le maillot de l'ASVEL à 266 reprises.

"Je souhaite évidemment le meilleur à Paul pour la suite, je pense que c’est une belle opportunité pour lui après deux belles saisons chez nous qui lui auront permis de remporter deux titres de champion et une coupe de France. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu’il a pu apporter au club tout au long de sa carrière et nous le remercions grandement. C’est aussi le résultat d’une volonté du club de faire grandir Zaccharie Risacher en lui donnant rapidement des responsabilités, et sa performance vendredi contre Vitoria ne peut que nous rendre confiant pour la suite", a commenté Gaëtan Muller, le président délégué de l'ASVEL.