Lyon : quatre noms de femmes journalistes donnés à de nouvelles rues

Ce jeudi, le conseil municipal doit voter la dénomination de quatre nouveaux axes dans le 7e arrondissement.

Dans le secteur du cimetière de la Guillotière et du parc Blandan, la voie piétonne qui relie l’avenue Berthelot à la rue Paul Duvivier s’appellera l’allée Nellie Bly. Sur proposition de la maire du 7e et après consultation des enfants de l’école Blandan et du conseil de quartier Jean-Macé, c’est cette journaliste américaine attachée aux droits des femmes qui a été choisie.

La voie reliant la route de Vienne et la rue Paul Duvivier sera la rue Anna Politkovskaïa. La journaliste russe, assassinée en 2006, avait longtemps dénoncé les dérives du Kremlin.

Entre cette future rue Anna Politkovskaïa et l’impasse des Chalets, la place Elsa Cayat verra le jour. Psychiatre et chroniqueuse chez Charlie Hebdo, elle avait été tuée par les frères Kouachi lors de l’attentat du 7 janvier 2015.

Enfin, la voie perpendiculaire à la future rue Anna Politkovskaïa en rejoignant la rue de Cronstadt se nommera rue Marguerite Higgins. Une autre journaliste américaine du début du siècle dernier qui a couvert la libération des camps de Dachau et Buchenwald, ainsi que le procès de Nuremberg ou la guerre de Corée.

Quatre femmes, quatre journalistes.

A noter que la mairie de Lyon a finalement renoncé à débaptiser l’impasse des Chalets, toujours dans le même secteur, estimant que cela entraînerait "de nombreuses démarches administratives pour les riverains".