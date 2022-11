Dans la région : un contrat signé entre ville et Etat pour lutter contre la délinquance à Meximieux

Outre la multiplication des incendies de voitures, plusieurs épisodes de violences urbaines ont secoué la commune de 8000 habitants cet été.

La mairie de Meximieux et la préfecture aindinoise ont donc signé un contrat de sécurité intégrée ce mardi. Il doit permettre aux forces de l'ordre de lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, mais aussi les incivilités et les cambriolages.

L'objectif est aussi de renforcer la communication entre la police nationale et municipale, ainsi que les pompiers.