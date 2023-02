Black Friday : comment en profiter avec les SCPI ?

PROFITER DE L'ESSOR DU E-COMMERCE AVEC LES SCPI

En 2021, le chiffre d’affaires de la semaine du Black Friday a atteint 784 millions d’euros, d’après le cabinet d’analyse GFK. Et s’il faudra patienter un peu pour connaître les résultats de 2022, la progression du commerce en ligne devrait vraisemblablement perdurer. L’année dernière, 39 % de l’activité de cette semaine de promotions en tout genre avait été captée par l’e-commerce, en hausse de 7 points sur deux ans.

Si nombre de consommateurs ont conscience de l’essor du e-commerce, tous ne savent qu’ils peuvent en tirer parti grâce à leurs placements immobiliers. En effet, les SCPI, ces fonds d’investissement collectif qui achètent pour vous des immeubles et vous reversent les revenus locatifs sans souci de gestion, s’intéressent de plus en plus à l’immobilier de logistique indispensable au fonctionnement du e-commerce.

“Depuis quelques années, les Sociétés civiles de placement immobilier se tournent vers les entrepôts et autres locaux d’activité nécessaires à la livraison de marchandises. Il s’agit d’un marché immobilier très performant : à titre indicatif, le TRI 10 ans de cette classe d’actifs se situait à 11,40 % sur la période 2011-2021 selon l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF)”, détaille Antoine Cesari, conseiller en gestion de patrimoine du site de référence Portail-SCPI.fr.

En choisissant d’investir dans des SCPI ciblant l’immobilier de logistique, les épargnants peuvent ainsi espérer atteindre des rendements supérieurs à la moyenne. Notre spécialiste ajoute d’ailleurs qu’ils sont de plus en plus nombreux à utiliser le simulateur SCPI de Portail-SCPI.fr pour se faire leur propre idée de combien peut leur rapporter un placement dans la pierre papier.

L'EMERGENCE DE SCPI SPECIALISEES DANS LA LOGISTIQUE

Le potentiel de l’immobilier de logistique est tel que l’on compte désormais des SCPI spécialisées à 100 % dans cette classe d’actifs. C’est notamment le cas d’ActivImmo, la 1ère SCPI entièrement consacrée à l’immobilier de logistique, inaugurée en 2019.

Bien que relativement jeune sur le marché, elle a su convaincre les épargnants. Pour preuve, elle a enregistré la deuxième meilleure collecte du deuxième trimestre 2022. Avec une capitalisation de 688 millions d’euros au 30 septembre dernier, elle affiche une croissance exponentielle qui atteste de sa popularité auprès des épargnants.

Cette popularité s’explique en partie par la qualité de sa société de gestion, Alderan. Cette dernière, qui fait partie des quelques acteurs historiquement spécialisés dans l’immobilier de logistique, a déjà démontré son savoir-faire. En 2020, pour sa première année pleine, ActivImmo a ainsi enregistré un taux de distribution de 6,05 %. Et ce niveau de rendement élevé s’est maintenu, à 6,02 % en 2021.

“ActivImmo est une SCPI très appréciée de nos clients, confirme Antoine Cesari. Pour bien les accompagner, je leur conseille cependant de diversifier leur investissement, en ciblant plusieurs SCPI investies dans différents marchés immobiliers. Cette diversification permet notamment d'atténuer les risques et de ne pas être dépendant d’un seul marché.”

L'IMMOBILIER DE LOGISTIQUE DE PLUS EN PLUS RECHERCHE PAR LES INVESTISSEURS...ET PAR LES SCPI !

Au-delà des acteurs spécialisés, c’est l’ensemble du marché de la pierre papier qui porte son attention sur la logistique et les locaux d’activités. De nombreuses SCPI déjà bien établies ont ainsi diversifié leur portefeuille immobilier dans ce domaine. Certaines, comme Corum Origin ou Épargne Pierre, y ont consacré une petite partie de leur patrimoine, de l’ordre de 4 à 5 %.

D’autres ont poussé la logique un peu plus loin, comme Vendôme Régions, qui affiche environ 15 % de locaux d’activités dans son parc immobilier de plus d’une centaine d’immeubles. La jeune Iroko ZEN comptabilise pour sa part 18 % d'entrepôts et 16 % de locaux d’activités sur ces 46 immeubles détenus.

Les épargnants comme les SCPI se montrent ainsi friands d’immobilier de logistique. Mais, rappelle notre expert, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de varier les approches. “La diversification est la pierre angulaire d’un bon placement en SCPI, insiste Antoine Cesari. Investir dans l’immobilier n’est pas sans risque et il convient de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D’où l’importance d’être bien conseillé pour choisir les meilleures SCPI et répartir votre investissement de manière optimale.”

Si justement vous êtes intéressé(e) par les SCPI et souhaitez être accompagné(e) dans votre projet, les conseillers en gestion de patrimoine de Portail-SCPI.fr sont à votre disposition. Forts de plus de 10 ans d'expérience, leur but est de rendre accessible la SCPI à tous les types d'épargnants.

L’investissement en SCPI ne présente pas de garantie du capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.