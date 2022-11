Euroligue : face à Munich, l'ASVEL est "prête au combat"

Les basketteurs villeurbannais reçoivent le Bayern Munich à 20h pour le compte de la 9e journée d'Euroligue. Avec un bilan de trois victoires pour cinq défaites, les hommes de TJ Parker doivent "vraiment gagner à domicile". Mais ils devront se méfier d'une équipe allemande, dont le classement ne reflète pas la qualité. "Ils ont une belle équipe, avec un effectif stable et un grand coach. Ils ont mal démarré mais ils n'ont pas eu un calendrier facile. C'est toujours une équipe difficile à jouer et très physique", a souligné TJ Parker en conférence de presse d'avant-match.

Après une semaine frustrante, marquées par deux défaites face à Belgrade et Dijon, les Villeurbannais "se sont bien préparés pour revenir dans la danse", de l'aveu de Youssoupha Fall. "Il n'y a pas de petite équipe. On doit être prêt au combat pour gagner ce match à domicile. Et se dire qu'en Euroligue, tout le monde peut battre tout le monde".

L'ASVEL pourra, en tout cas, compter sur le retour de Nando de Colo : "On sait ce qu'il peut apporter, pas seulement sur le terrain avec ses qualités offensives, mais aussi dans le vestiaire. C'est toujours un plus pour l'équipe".

Ce retour ne sera pas de trop pour les basketteurs villeurbannais, qui débutent ce mercredi un véritable marathon. Avec au programme un match tous les trois jours jusqu'à fin décembre.

F.L.