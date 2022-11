OL : Jean-Michel Aulas promu au grade de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite

Jean-Michel Aulas avait déjà été fait Chevalier de la Légion d’Honneur en 2006 puis avait été élevé au grade d’Officier de ce même Ordre en 2017, par François Hollande.

Les rangs de Grands Officiers et de Grand-Croix sont les seuls supérieurs à celui de Commandeur. "Cette distinction honore une nouvelle fois son parcours et ses engagements en tant qu’entrepreneur, Président de l’Olympique Lyonnais depuis 1987, mais aussi, acteur majeur du football français et pionnier en faveur du football féminin" se félicite le club rhodanien dans un communiqué.