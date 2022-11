Paris FC-OL féminin : une victoire arrachée pour rester en tête (2-3)

Enfin renforcée par les retours de Selma Bacha et Dzsenifer Marozsan, enfin revigorée par les trois points et autant de buts inscrits acquis à Zürich, l’équipe de Sonia Bompastor se déplaçait sur la pelouse du Paris FC.

Premier fragilisé et contesté de D1 Arkema, Lyon savait que tout autre résultat qu’une victoire ramenée de Charléty lui vaudrait cher. Et le Paris FC, 3e du championnat à seulement quatre points du duo de tête OL-PSG, comptait bien faire la bonne opération du week-end.

La première grosse occasion était d’ailleurs parisienne. A la 13e minute, Christiane Endler était sauvée par son poteau sur une frappe d’Ouleymata Sarr.

L’OL sonnait la révolte et ouvrait le score à la 17e minute : Wendie Renard était à la réception d’un corner. Sa première tentative était repoussée par la gardienne, la seconde du pied droit finissait au fond des filets (0-1).

Joie de courte durée puisque le Paris FC égalisait seulement deux minutes plus tard grâce à Mathilde Bourdieu (1-1)…

Renversantes après avoir été renversées

En tout début de seconde période, Mathilde Bourdieu donnait l’avantage aux siennes et s’offrait un doublé (2-1).

Fort heureusement pour Sonia Bompastor, le banc de l’OL était mieux fourni. Après les entrées de Signe Bruun, Dzsenifer Marozsan et Selma Bacha, Wendie Renard marquait elle aussi un second but. A la 70e, la capitaine récupérait un ballon mal capté par la portière parisienne (2-2).

Et à la 81e minute, c’est Delphine Cascarino, très discrète depuis le début de la saison, qui permettait à Lyon de repasser devant. L’attaquante lancée en profondeur profitait d’une erreur défensive pour marquer tranquillement (2-3).

La rencontre comptant pour la 9e journée de D1 Arkema se concluait sur ce score qui donnait de l’air aux Fenottes, toujours en tête du classement.

Samedi prochain, elles recevront Dijon à Décines.