Lyon : souvent en panne, le métro B n’a fonctionné qu’à 94,9% en octobre

Sur le mois d’octobre, le métro B a fonctionné à 94,9%. Un score "anormal" pour le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard. En temps normal, le métro doit fonctionner à 99,5%, soit un écart conséquent de 4,6 points.

Les trois premières semaines du mois de novembre sont légèrement plus positives avec un fonctionnement à 97,8% mais Bruno Bernard ne s’en vante pas : "C’est toujours insuffisant mais les pannes sont mieux traitées et durent moins longtemps." Il salue également ses équipes : "Nos prestataires ont fait des efforts et on commence à voir les résultats".

Dans l’ensemble, selon la Métropole, les pannes sont dues à des problèmes voyageurs, notamment à de mauvais usages de leur part, à des problèmes énergétiques ainsi qu’à des pannes du pilotage automatique. Bruno Bernard souligne également qu’une panne a eu lieu à cause d’un "incident de chantier" concernant la prolongation du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval.

Il se veut tout de même optimiste pour rassurer les différents usagers : "J’espère qu’au fil des semaines, ces pannes vont disparaître".

