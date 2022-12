OL-Louvain : un triplé de Dembélé pour une victoire chaotique (5-3)

En stage en Espagne, l’équipe de Laurent Blanc affrontait son premier des cinq adversaires programmés jusqu’à la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre.

Sous une pluie battante, l’équipe belge ouvrait le score dès la première minute de jeu par Mario Gonzalez. La première banderille de l’Espagnol qui allait jouer de vilains tours à la défense rhodanienne.

L’égalisation intervenait à la 28e minute. Alexandre Lacazette transformait en force un coup-franc à l’entrée de la surface.

Tetê permettait même, cinq minute plus tard, aux siens de prendre l’avantage en chipant la balle à un défenseur belge.

Mais Louvain n’était pas venu jusqu’à Murcie pour servir de punching-ball et égalisait juste avant la mi-temps (2-2).

Au retour des vestiaires, Laurent Blanc changeait intégralement sa composition, avec des joueurs habituellement remplaçants ou avec la réserve. Et c’est Moussa Dembélé qui se mettait le plus en évidence. L’attaquant inscrivait un triplé (55e, 81e et 84e) pour permettre à l’OL de l’emporter. Car dans le même temps, Mario Gonzalez était aussi l’auteur d’un coup du chapeau et offrait un score fleuve aux deux équipes (5-3).

Il reste donc de gros ajustements à faire. Les prochaines rencontres amicales sont prévues à Dubaï face à Arsenal et Liverpool, toujours dangereux malgré le départ de nombreux joueurs à la Coupe du Monde au Qatar.