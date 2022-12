Fête des Lumières 2022 à Lyon : la sécurité prime avant tout

Cette grande fête lyonnaise retrouve un climat plus habituel avec un seul périmètre qui inclut notamment Fourvière. Depuis 2020, deux périmètres étaient dessinés, un sanitaire et un sécuritaire. Ce choix est accompagné de nombreuses décisions pour rendre la fête la plus "apaisée" possible d’après le préfet délégué à la défense et à la sécurité Ivan Bouchier. Pour cet évènement, la "démarche est d’aller vers le public" déclare l’adjoint à la sûreté, sécurité et tranquillité de la mairie de Lyon Mohamed Chihi.

Pour une plus grande fluidité, les sorties de métro vont être filtrées et l’entrée piétonne dans le périmètre se fera via 40 points d’accès. Toute la zone de spectacle fermera aux véhicules à partir de 19h excepté le dimanche où elle ne sera plus accessible dès 17h. En fin de soirée, vers minuit, un grand nettoyage est prévu : "Que chacun fasse attention pour rendre la fête le plus propre possible."

Les chiens de niveau 1 et de niveau 2 sont interdits tout comme l’alcool au sein du périmètre. Les vendeurs ambulants, de nourriture comme de vin chaud, ne sont pas non plus les bienvenus.

"Faites preuve de patience"

Ivan Bouchier demande également aux spectateurs de se responsabiliser : "Venez en transports en commun, ne portez pas de sac si possible, portez le masque dans les transports et faites preuve de patience." Le masque ne sera pour autant pas obligatoire.

En tout, 180 barrières anti-bélier vont être déployées tout autour de la Fête des Lumières. Elles seront accompagnées par 200 policiers municipaux, 550 policiers nationaux, 130 militaires et 200 soldats de l’opération Sentinelle. De plus, des haut-parleurs et quatre caméras nomades seront mis en place à l’intérieur du périmètre, notamment sur les places des Terreaux, de Bellecour, de Louis Pradel et du parc Blandan.

Le risque terroriste n’est pas exclu par la préfecture. Des démineurs ont été appelés et seront avec des chiens anti-explosifs. Il sera interdit de survoler la Fête des Lumières avec un drone et des embarcations sont prévues sur le Rhône car "le risque fluvial existe".

Ce samedi rime aussi avec le match France-Angleterre de la Coupe du Monde. Pour autant, aucun aménagement de la Fête des Lumières n’est prévu.

A.C.