On a testé pour vous : les Pavlovas de Joël Maier !

Pour en savoir plus sur l’histoire de ce dessert, il faut remonter quelques années en arrière, en 1920. Direction l’Océanie… Alors que la célèbre ballerine russe Anna Pavlova est en représentation aux quatre coins du monde, un pâtissier tombe sous son charme. Il décide de lui créer un dessert, pour immortaliser sa grâce et sa légèreté, qu’il baptisera la Pavlova, élaborée avec une base de meringue, craquante et moelleuse, surmontée d’une crème légère fouettée et de fruits frais.

Joël Maier s’en est emparé. Ce natif de Metz en Loraine n’en est pas à son coup d’essai. Pâtissier de profession, il travaille dans des restaurants étoilés et des relais château. Il ouvrira quelques années plus tard son restaurant bistronomique, avant de se retrouver à Lyon et de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)