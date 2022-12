Les consignes Vinted débarquent à Lyon !

On ne la présente plus. La plateforme de vêtements de seconde main aux 65 millions d’utilisateurs voit grand, et compte atteindre 2 000 points de dépôt et retrait d’ici la fin 2023, contre 200 à ce jour. On vous explique.

Tags : Vinted consignes Lyon