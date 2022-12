Incendie mortel de Vaulx-en-Velin : la préfecture crée une cellule unique de relogement des rescapés

Les élus ont fait le point avec Pascal Mailhos sur la situation des familles rescapées de l’incendie mortel de Vaulx-en-Velin. Logée à l’Epide de Meyzieu ce week-end, la centaine de personnes, réparties en 36 familles, attend de savoir où elle passera la fin de l’année.

La proposition de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’ouvrir les chambres de l’internat du lycée Frédéric-Faÿs de Villeurbanne durant les vacances scolaires, a été acceptée.

Ce lundi, une cellule unique de relogement associant l’Etat, la mairie de Vaulx-en-Velin, la Métropole et ABC HLM sera créée. Elle devra "assurer la coordination entre les offres de logement répertoriées et les besoins des familles qui seront reçues dès (lundi) après-midi". Et ce, au cas par cas.

La réunion de la préfecture a été aussi l’occasion d’aborder le renforcement de la sécurité au sein du quartier du Mas du Taureau et plus particulièrement le secteur du chemin des Barques où s’est produit le sinistre qui a coûté la vie à 10 habitants dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le soutien psychologique au court, moyen et long terme des familles et de l’ensemble des personnes impliquées a également été évoqué.