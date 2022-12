Vaulx-en-Velin : poignante minute de silence lors de la marche blanche en hommage aux victimes de l'incendie mortel

Près d'une semaine après l'incendie d'un immeuble du quartier du Mas du Taureau qui a fait 10 morts dont 4 enfants, une marche blanche était organisée pour rendre hommage aux victimes.

A l'appel de l'association Les Roses des Sables 69 et des familles des victimes et rescapés du sinistre, un peu plus de 500 personnes se sont élancées entre l'Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin et l'immeuble du chemin des Barques.

A l'arrivée devant l'immeuble, la minute de silence était poignante. Des fleurs ont été déposées. En tête de cortège, la maire vaudaise Hélène Geoffroy est présente.

Samedi dernier déjà, un grand rassemblement avait eu lieu en centre-ville, avec près de 600 anonymes.

🚨La marche blanche en l'hommage des victimes de l'incendie à @vaulxenvelin69 a débuté. Le cortège va se déplacer jusqu'à l'immeuble où a lieu le sinistre. pic.twitter.com/2dGyzXfBoq — Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2022

A l'approche de l'immeuble où le feu a pris, le silence règne dans cette marche blanche. pic.twitter.com/T915k05scO — Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2022

Le cortège a été rejoint par la maire de @vaulxenvelin69 @HeleneGeoffroy. Devant l'immeuble, des fleurs ont été déposés. pic.twitter.com/RzsWbfv2BZ — Lyon Mag (@lyonmag) December 22, 2022