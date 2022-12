Incendie mortel de Vaulx-en-Velin : plus de 400 personnes venues rendre hommage aux victimes

La peine, partagée par les habitants de #VaulxenVelin et plus largement l’ensemble des concitoyens, reste immense aujourd’hui.



Aux côtés de @HeleneGeoffroy, le préfet P. MAILHOS assure les victimes et leurs proches de son plein soutien et de celui de tous les services de l’État. pic.twitter.com/nX2AByHp3M