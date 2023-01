Incendie mortel de Vaulx-en-Velin : pompiers, policiers et secours mis à l'honneur en préfecture ce mercredi

Le préfet Pascal Mailhos remettra des médailles d'or, d'argent et de bronze ainsi que des lettres de félicitations aux sapeurs-pompiers, forces de sécurité et services de secours intervenus le 16 décembre dernier sur le terrible incendie de Vaulx-en-Velin. Cette nuit-là, 10 personnes trouvaient la mort dans le sinistre survenu dans un immeuble chemin des Barques dans le quartier du Mas du Taureau.

"Au péril de leurs vies, ces hommes et ces femmes ont fait preuve de réactivité, de détermination et de professionnalisme pour gérer ce terrible drame notamment dans la prise en charge des victimes et de leurs familles et la sécurisation des lieux", indiquent les services de l'Etat.