Alexandre Vincendet (LR) : "Ce n’est pas pour se faire plaisir qu’on fait la réforme des retraites"

Jeudi dernier, plus d'un million de Français ont défilé contre la réforme des retraites dans le pays. Mais pour Alexandre Vincendet, il faut avancer malgré la grogne sociale : "Le vrai sujet, ce ne sont pas les intérêts de quelques leaders syndicaux. C’est de savoir si on veut sauver notre système de retraite par répartition ou si on veut comme en Grèce creuser les déficits puis prendre des mesures injustes pour redresser les comptes : baisses massives des pensions de retraite et augmentation des cotisations salariales", note le député.

"Voir des leaders syndicaux promettre la retraite à 50 ans, on marche sur la tête", poursuit le président des Républicains du Rhône.

"Ce ne sont pas des réformes que l’on fait de gaité de coeur. Elles sont impopulaires mais nécessaires. Ce n’est pas pour se faire plaisir qu’on fait la réforme des retraites", conclut sur le sujet l'ancien maire de Rillieux-la-Pape.

En tant que député de la 7e circonscription, Alexandre Vincendet est aussi revenu sur l'incendie mortel de Vaulx-en-Velin en décembre. Si le lien entre le drame et le trafic de drogue n'est pas établi, le parlementaire entend s'en prendre à cette économie souterraine avec une proposition de loi "pour permettre à un magistrat et un bailleur d’expulser toute personne condamnée pour trafic de drogue et toute personne qui héberge quelqu’un condamné pour trafic de drogue".

"La drogue, c’est de la merde. Ça tue notre jeunesse. Et il faut taper très fort sur les consommateurs", indique celui qui doit en parler à Gérald Darmanin à la fin du mois.

00:00 Toujours aux LR ?

00:26 Réforme des retraites

05:26 Opposition des Français

08:29 Incendie à Vaulx-en-Velin

11:53 Bruno Bernard en Une de Met’