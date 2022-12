"Une aventurière du goût" nommée Karen Chocolat

"J’ai eu envie de repartir d’une feuille blanche et d’écrire ma propre histoire." La Maison de Karen Chocolat voit le jour il y a neuf ans à Limonest. "C’était un souhait de ma part de faire une reconversion plaisir. C’est une rencontre avec une dame qui faisait du chocolat qui a déclenché cette envie de travailler dans le chocolat". Après une quinzaine d’années à travailler pour de grandes marques sur des fonctions de commerciale et de marketing, Karen Bonnet décide de tourner la page en ouvrant une maison d’hôtes et en proposant des ateliers chocolat. "Je donnais des cours. Je faisais des ateliers pour le grand public et les entreprises", se souvient-elle.

