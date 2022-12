Lyon : les médecins libéraux appelés à la grève ce lundi

Ils réclament une hausse du tarif de consultation et une nette amélioration de leurs conditions de travail. Cet appel est soutenu par les syndicats Jeunes Médecins, l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML) ou la Fédération des Médecins de France (FMF).

Mais cela divise puisque d’autres syndicats comme Avenir Spé ou la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) ne veulent pas fermer les cabinets. Selon eux, les négociations en cours avec l’Assurance maladie sont en bonne voie.

Les déserts médicaux, de plus en plus présents, inquiètent fortement les médecins. Ces derniers sont par ailleurs opposés à ce que les infirmières puissent avoir la permission de prescrire. Pour ces raisons, le collectif Médecins pour demain demande le doublement du tarif de consultation, de 25 à 50 euros, pour pallier le manque d’effectif.

Une première manifestation avait déjà eu lieu début décembre à Lyon et des cabinets avaient été fermés. Cet hiver, la France doit faire face à une triple épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite et de nombreux hôpitaux sont déjà surchargés.