Lyon : le Café Bellecour change de mains

Selon Lyon People, c'est le duo Dominique Casagrande-Nicolas Gagneux qui vient de le racheter.

L'ancien gardien de but du PSG et de l'ASSE, installé dans l'agglomération avec sa compagne, la lyonnaise Cécile Siméone, va piloter le projet, tandis que le PDG de 6e Sens Immobilier, associé, souhaitait sauver le Café Bellecour d'une transformation non souhaitée.

A nos confrères, ce dernier a donc promis que la décoration ne changerait pas. Pas plus que la carte et le chef.

Les amateurs des fameux oeufs mimosas ne seront donc pas dépaysés à l'avenir.