Maternelle Saint-Exupéry à Lyon : les fissures réparées, les enfants ont pu réintégrer l’école

Ces derniers étant terminés, les élèves ont pu faire leur rentrée 2023 dans leur école.

Les premières fissures avaient été découvertes en 2018 dans certaines salles de classes. L’une d’entre elles avait d’ailleurs été évacuée le 17 octobre 2022 par mesure de sécurité. Au total, ce sont 78 enfants de l’école maternelle Antoine de Saint-Exupéry qui, suite aux travaux, ont pu faire leur rentrée ce mardi, dans des conditions normales, selon Le Progrès. Les élèves avaient été déplacés pour la bonne tenue des travaux non loin de là, dans l’école Jean Jaurès, dans le 6ème arrondissement.

Concernant les travaux, les ouvriers ont agrandi les fondations, ce qui permet au bâtiment d’avoir une base plus solide. Ils ont également ajouté un poteau de renforcement dans une classe et la fissure de plus de 36 millimètres a été colmatée. Les vitrages des châssis fixes ont aussi été changés.