Lyon : un individu interpellé après un vol à l’arraché

Un équipage de police en patrouille a arrêté un individu alors qu’il était poursuivi par sa victime. Cette dernière venait tout juste de se faire voler son téléphone et ce sont ses cris qui ont alerté les policiers. Désormais poursuivi par les agents, l’individu s’est alors volontairement débarrassé de son butin. Interpellé et contrôlé, le mis en cause est un jeune majeur déjà connu des services de police. Il a tout de suite reconnu les faits.

Il sera présenté au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate ce jeudi