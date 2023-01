Lyon : reprise progressive du métro B après la première panne de l'année

Petit à petit, le métro B circule de nouveau, mais le trafic reste encore irrégulier.

Pendant plus d'une heure ce jeudi matin, le métro B n'a pas circulé à cause d'une panne rame. Des bus relais ont été mis en place entre Gare d’Oullins et Gare Part-Dieu.

Les TCL ont dû évacuer tous les passagers d'une rame avant de pouvoir enclencher la conduite manuelle.