Tentative de brûler un drapeau français lors de la manifestation de jeudi à Lyon : le préfet condamne

Là, un homme au visage dissimulé s’est saisi d’un drapeau français et a tenté d’y mettre le feu. Un geste dénoncé par la foule, mais aussi par l’un des antifas présents sur le toit et qui a rabroué l’incendiaire.

Le Préfet Pascal Mailhos, dans un tweet, a annoncé "condamner fermement la tentative d'un individu de brûler le drapeau français lors de la manifestation du 19 janvier 2023 à Lyon". Par ailleurs, il "remercie les sapeurs-pompiers qui sont intervenus pour dissuader cet acte inadmissible contre un symbole de notre République".

L’individu n’a pas été identifié.

On se souvient qu’en mars 2022, lors de la manifestation contre Bayer-Monsanto dans le 9e arrondissement de Lyon, les drapeaux de la mairie d’arrondissement avaient été volés par des membres de l'ultragauche puis incendiés. Là encore, le représentant de l’Etat avait condamné via les réseaux sociaux et avait saisit le procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

Brûler un drapeau tricolore fait partie des outrages aux symboles nationaux de la France. L'article 645-15 du code pénal prévoit que la destruction, la détérioration ou l'utilisation de façon indécente du drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public, de même que la diffusion par tout moyen de la représentation de ces faits constituent une contravention de cinquième classe punie de 1500 euros d'amende.