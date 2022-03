Drapeaux brûlés à Lyon : la mairie du 9e condamne des faits "inadmissibles"

Quelques heures après le vol et la destruction par le feu des drapeaux de la France, de Lyon et de l'Union européenne accrochés au fronton du bâtiment de la place Valmy, les élus de la majorité d'Anne Braibant Thoraval ont dénoncé des faits "inadmissibles. Le message renvoyé est insupportable. La mairie du 9e condamne fermement cet acte. Plus que jamais, la non violence doit guider nos actions, nos politiques, nos choix".

En préambule, les élus précisaient bien qu’ils soutenaient les mouvements du jour "contre l’agriculture déraisonnable des industries chimiques" qui souhaitaient manifester devant le siège de Bayer dans le quartier Gorge de Loup.

Le préfet du Rhône lui avait immédiatement condamné ces actes de l’ultragauche. "Tout est fait pour présenter à la justice les auteurs de ce délit", promettait Pascal Mailhos, qui signalait les faits au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le député MoDem du Rhône Cyrille Isaac-Sibille réagissait aussi sur Twitter, trouvant également les images "inadmissibles". Tandis que le sénateur EELV Thomas Dossus retweetait le message de la mairie du 9e.