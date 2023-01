Lyon : les ventes du marché de l’immobilier de luxe en hausse en 2022

Si les précédentes années avaient été compliquées pour le marché immobilier, dont celui du haut de gamme, 2022 a été notamment marquée par une hausse des ventes dans la capitale des Gaules.

Selon les chiffres communiqués, Barnes International a vendu 11,86% d’appartements en plus à Lyon en 2022 par rapport à 2021. Cette hausse s’inscrit dans la continuité de la reprise du marché de l’immobilier postpandémie, puisque les ventes étaient également en hausse pour les appartements en 2021, par rapport à 2020, de près de 13,46%, dans la Capitale des Gaules. A noter que le prix médian pour l’ensemble des appartements, pas uniquement ceux du luxe, s’élève à 5050 euros le mètre carré.

Selon la soixantaine de ventes réalisées par Barnes International l’année dernière, le prix médian au mètre carré des appartements de luxe est resté stable entre Rhône et Saône. Il s’élève à 6 973 euros contre 6 966 euros en 2021, à Lyon, soit une très légère hausse de 0,10% en une année. "Avoir un prix médian autour de 7 000 euros du mètre carré depuis 3 ans montre un marché qui est fort et stable" confie Gérald Châtel, directeur associé chez Barnes Lyon.

De son côté, le prix de vente des maisons dans la Métropole lyonnaise a largement augmenté l’année dernière. Sur une base d’une quarantaine de biens vendus par le promoteur immobilier de luxe, il s’élève à 1 250 000 euros, soit une hausse non négligeable de près de 11,6% en douze mois. Entre 2021 et 2020, ce prix médian n’avait augmenté que d’1,91%, le marché gardant encore les séquelles et les conséquences du Covid. Pour l’ensemble des maisons à Lyon, le prix médian se situe bien en dessous, à 490 000 euros. "L’année 2022 marque le temps où le marché de la maison retrouve une volumétrie d’avant pandémie" note Barnes International.

Portrait-robot de l’acheteur de l’immobilier haut de gamme dans le Rhône

Ces acheteurs de biens immobiliers de luxe dans le Rhône ont 47 ans en moyenne et achètent à deux dans 64% du temps. Près de 28% des acquéreurs sont des personnes physiques seules, et 8% des sociétés. Les deux tiers du temps, ceux qui achètent un bien dans le Rhône sont eux-mêmes originaire du département, 12% de Paris, 14% du reste de la France, et 7% de l’étranger. "Aujourd’hui, nous voyons que les Lyonnais ont continué à investir et acheter dans leur ville, malgré la hausse de prix du secteur" explique Gérald Châtel.

Quelles perspectives pour le marché de l’immobilier de luxe lyonnais en 2023 ?

Le futur du marché de l’immobilier haut de gamme dépend plus de la potentielle modification de la réglementation technique que de l’intention. Si le taux d’usure (taux d'intérêt maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu'ils accordent un prêt, d’après la BnF) est calculé sur 1 mois au lieu de 3 mois actuellement, « cela pourra libérer des lignes de crédit pour les banques » continue Gérald Châtel. Même chose pour le taux d’endettement maximum pour les emprunteurs, qui s’élève à 35% aujourd’hui. "Pour nos clients aisés, le reste à vivre est tellement important que ce taux ne fait pas sens. C’est un vrai point bloquant aujourd’hui" ajoute-il.

T.B