Le mafieux italien en cavale travaillait dans une pizzeria de la région

Edgardo Greco a été interpellé ce jeudi après 16 ans de cavale. Membre présumé de la mafia calabraise, l'Italien de 63 ans avait intégré une pizzeria à Saint-Etienne sous une fausse identité.

Condamné à la perpétuité pour deux meurtres et une tentative de meurtre en 1991, il était qualifié de "dangereux" par Interpol. Ses victimes, deux frères, ont été tuées à coups de barre de fer dans un entrepôt de poissons en Calabre et leurs cadavres n'ont jamais été retrouvés. Il s'était enfui lors de sa garde à vue et avait donc mis les voiles direction la Loire. Il faisait l'objet depuis bientôt 10 ans d'un mandat d'arrêt européen.

Désormais aux mains de la police française, il sera peut-être remis aux autorités italiennes. Le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi s'est félicité de cette arrestation.

L'histoire ne dit pas si ses pizzas étaient bonnes et appréciées des Stéphanois.