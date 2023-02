Givors : le chef du trafic de drogues condamné à Lyon mais toujours libre à Dubaï

Ce matin-là, notre rédaction avait révélé la terrible issue d’une course-poursuite entre des trafiquants de drogues depuis l’Espagne et la police lyonnaise, notamment les agents de l’office anti-stupéfiants.

Au milieu de la nuit, les fonctionnaires avaient pris en chasse un go-fast sur l’A7, sans réussir à stopper le convoi qui avait filé à travers les mailles du filet. Mais l’Audi A3, utilisée par les malfaiteurs comme voiture ouvreuse, avait finalement été repérée par un équipage de la BAC en plein Lyon, dans le 3e arrondissement.

Après avoir compris qu’il était suivi, l’un des trafiquants avait changé de véhicule dans le secteur de la Part-Dieu, pour de nouveau prendre la fuite en C4. Ce dernier avait accéléré au maximum pour tenter de semer les agents, certaines sources proches du dossier évoquaient de nombreux feux grillés et une vitesse dépassant les 150km/h.

Le feu rouge non respecté à l'angle de la rue Baraban et d'Aubigny venait mettre un terme à la course folle, le C4 avait percuté de plein fouet un utilitaire peu avant 3h du matin. Le choc avait été tel que le véhicule impacté avait été projetée sur plusieurs mètres, terminant contre la façade d'un immeuble. Dans l’habitacle de ce Partner, les "baceux" trouveront un homme de 21 ans mort, deux autres individus grièvement blessés. Une enquête était alors ouverte pour démanteler le trafic de drogues à l’origine du go-fast qui s’était terminé dans le sang. Dans l’Audi abandonnée peu avant sur le bord d’une route, 78 kilos d’herbe de cannabis avaient été retrouvés par les policiers.

Quelques jours après le drame, les enquêteurs se rendaient dans une villa de Givors pour mener l’arrestation de celui qu’ils soupçonnent d’être à la tête du réseau d’importation. Mais, selon Le Progrès, Abdelghali Latoui avait alors déjà pris la poudre d’escampette en direction de Dubaï. Quelques mois auparavant, en août 2020, le caïd âgé de 26 ans avait rapidement quitté son confort de vie par crainte d’un règlement de comptes. Son associé venait en effet d’être tué, vraisemblablement par une équipe rivale.

Nouveau rebondissement en décembre 2021, quand la justice des Emirats arabes unis décide d’interpeller Abdelghali Latoui. Mais ce dernier sera finalement laissé libre des geôles de Dubaï. Jugé début janvier 2023 à Lyon, malgré son absence donc, le patron du réseau de Givors sera condamné pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation de stupéfiants, mais aussi blanchiment et association de malfaiteurs. Il a écopé de huit ans de prison et 100 000 euros d’amende.

D’autres petites mains du trafic de drogues ont aussi été condamnées, rapporte également Le Progrès. Cinq individus ont été punis de simples amendes à des peines de cinq ans de prison. La femme du chef du réseau, âgée de 25 ans, a aussi été condamnée à deux ans de prison, dont un avec sursis, et 20 000 euros d’amende pour son rôle au sein du montage qui blanchissait l’argent de la drogue écoulée, via des sociétés de location de voitures de luxe. Les bolides servaient aussi à faire passer les cargaisons à travers les frontières.