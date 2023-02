Il avait tiré sur son frère près de Lyon : sa cavale d’un an et demi prend fin

Un homme âgé de 51 ans a été contrôlé, identifié et arrêté mardi à Givors alors qu’il conduisait une voiture.

Il lui était reproché le 30 octobre 2021 d’avoir tiré sur son frère à deux reprises dans la rue Joseph-Faure, devant le domicile de ce dernier. Les plombs du fusil de chasse avaient blessé la victime aux jambes et au bas-ventre. D’autres membres de la famille étaient intervenus pour désarmer le quinquagénaire avant qu’il ne fasse feu à nouveau. Il avait ensuite pris la fuite.

Il semblerait qu’un vieux différend existait entre les deux frères, à propos d’un héritage qui s'était mal conclu.

Lors de sa garde à vue terminée jeudi, l’homme, déjà connu des services de police pour des faits de violences, ne s’est pas montré coopératif. On ne sait pas s’il a passé toute sa cavale cachée à Givors, il n’a pas souhaité non plus expliquer où il s’était procuré son fusil.

L’enquête, déjà renforcée depuis 1 an et demi par les nombreux témoignages des personnes ayant assisté à l’agression, se poursuit.